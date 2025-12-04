বৃহস্পতিবার, ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে অনলাইন ব্যবসায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন: এস এস আইটি-তে তিন দিনব্যাপী ফ্রি ওয়ার্কশপ শুরু
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে অনলাইন ব্যবসায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন: এস এস আইটি-তে তিন দিনব্যাপী ফ্রি ওয়ার্কশপ শুরু

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৪, ২০২৫ ৭:৩০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে অনলাইনভিত্তিক ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এস এস আইটি তিন দিনব্যাপী ফ্রি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে শহরের বড়বাজার হুদা প্লাজার এস এস আইটি মেহেরপুর শাখার মিলনায়তনে এ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন— আইটি ট্রেইনিং অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার (মেহেরপুর প্রকল্প)-এর সহকারী প্রকৌশলী জিনারুল ইসলাম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুর রহমান, এস এস আইটি-এর সিইও সাফিন সজল, সিএও রুবেল আহমেদ, সিওও ইরফানা তাসনুবা অদিতি।

তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালায় জেলার নতুন ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। আয়োজকদের মতে, এ ধরনের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মেহেরপুরে ডিজিটাল ব্যবসার পরিধি আরও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে যুবদল নেতা চপল বিশ্বাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ৭ নং ওয়ার্ডে জামায়াতে ইসলামের নির্বাচনী কার্যালয়...

মেহেরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া...

মেহেরপুর জেলা আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবলে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মুজিবনগরে মাটিকাটা শ্রমিকদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ