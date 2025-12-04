মেহেরপুরে অনলাইন ব্যবসায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন: এস এস আইটি-তে তিন দিনব্যাপী ফ্রি ওয়ার্কশপ শুরু

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে অনলাইনভিত্তিক ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এস এস আইটি তিন দিনব্যাপী ফ্রি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে শহরের বড়বাজার হুদা প্লাজার এস এস আইটি মেহেরপুর শাখার মিলনায়তনে এ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন— আইটি ট্রেইনিং অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার (মেহেরপুর প্রকল্প)-এর সহকারী প্রকৌশলী জিনারুল ইসলাম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুর রহমান, এস এস আইটি-এর সিইও সাফিন সজল, সিএও রুবেল আহমেদ, সিওও ইরফানা তাসনুবা অদিতি।
তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালায় জেলার নতুন ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। আয়োজকদের মতে, এ ধরনের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মেহেরপুরে ডিজিটাল ব্যবসার পরিধি আরও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।