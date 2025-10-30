মেহেরপুরে অনূর্ধ্ব ১৪, ১৬ ও ১৮ ক্রিকেটারদের ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিবি)-এর উদ্যোগে এবং মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৪, অনূর্ধ্ব ১৬ ও অনূর্ধ্ব ১৮ বয়সভিত্তিক ক্রিকেটারদের ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মিলনায়তনে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনূর্ধ্ব ১৪ দলে ৩৯ জন, অনূর্ধ্ব ১৬ দলে ৪২ জন এবং অনূর্ধ্ব ১৮ দলে ৩৭ জন ক্রিকেটার অংশ নেন।
ডাক্তারি পরীক্ষা কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের খুলনা বিভাগীয় প্রধান সাফাত আল জাবির, বিভাগীয় কোচ কাজী ইমদাদুল বাশার রিপন এবং মেহেরপুর জেলা ক্রিকেট কোচ হাসানুজ্জামান হিলন। তারা ক্রিকেটারদের শারীরিক সক্ষমতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করেন।