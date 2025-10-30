শুক্রবার, ৩১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে অনূর্ধ্ব ১৪, ১৬ ও ১৮ ক্রিকেটারদের ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে অনূর্ধ্ব ১৪, ১৬ ও ১৮ ক্রিকেটারদের ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৩০, ২০২৫ ৭:২৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিবি)-এর উদ্যোগে এবং মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৪, অনূর্ধ্ব ১৬ ও অনূর্ধ্ব ১৮ বয়সভিত্তিক ক্রিকেটারদের ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মিলনায়তনে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনূর্ধ্ব ১৪ দলে ৩৯ জন, অনূর্ধ্ব ১৬ দলে ৪২ জন এবং অনূর্ধ্ব ১৮ দলে ৩৭ জন ক্রিকেটার অংশ নেন।

ডাক্তারি পরীক্ষা কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের খুলনা বিভাগীয় প্রধান সাফাত আল জাবির, বিভাগীয় কোচ কাজী ইমদাদুল বাশার রিপন এবং মেহেরপুর জেলা ক্রিকেট কোচ হাসানুজ্জামান হিলন। তারা ক্রিকেটারদের শারীরিক সক্ষমতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে শয়ন কক্ষে পড়েছিল কাঁঠমিস্ত্রীর মরদেহ

মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারি মায়েদের মাঝে উপহার বিতরণ অব্যাহত

সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবলে মেহেরপুর পৌরসভা একাদশের...

শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে রশিকপুর একাদশের জয়

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় সাবেক ছাত্রনেতা খালিদ সাইফুল ইসলাম...

মুজিবনগরে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ