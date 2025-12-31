বুধবার, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল মেহেরপুরে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল খেলোয়াড়দের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল খেলোয়াড়দের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫ ৬:১৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল খেলোয়াড়দের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে এ ফুটবল প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়। জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

এ প্রশিক্ষণে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বাছাইকৃত মোট ৩০ জন প্রতিভাবান ফুটবলার অংশগ্রহণ করছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মেহেরপুর জেলা ফুটবল দলের কোচ আব্দুল মালেক, সাবেক ফুটবলার ইমদাদুল হক ও মনিরুল ইসলাম প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের জন্য দক্ষ খেলোয়াড় গড়ে তোলাই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।




