মেহেরপুরে অনূর্ধ্ব–১৬ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে অনূর্ধ্ব–১৬ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী।

টুর্নামেন্টে গাংনী উপজেলার মোট ছয়টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করছে। উদ্বোধনী দিনে তিনটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম খেলায় চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১–০ গোলে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। দ্বিতীয় খেলায় এইচভি মাধ্যমিক বিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৩–২ গোলে বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে হারায়। অন্যদিকে, তৃতীয় খেলায় যুগিরঘোপা মাধ্যমিক বিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৪–২ গোলে কুমারীডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

আয়োজকরা জানান, এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে তরুণ খেলোয়াড়দের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে ফুটবলের জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে।




