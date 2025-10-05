রবিবার, ৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দলের বাছাই শুরু

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৫, ২০২৫ ৮:০০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের উদ্যোগে মেহেরপুর জেলার অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দল গঠনের লক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী ফুটবলার বাছাই পর্ব শুরু হয়েছে।

রবিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া বাছাইয়ে জেলার প্রায় ৩০০ ফুটবলার অংশগ্রহণ করেন। প্রাথমিকভাবে ৪০ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আগামী সোমবার ২৩ জনের চূড়ান্ত জেলা দল ঘোষণা করা হবে।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রতিনিধি দীপক কুমারের নেতৃত্বে জেলা ফুটবল প্রশিক্ষক আব্দুল মালেক, সাবেক ফুটবলার এমদাদুল হক ও মনিরুল ইসলাম বাছাই কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন। মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য শামীম হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন।



