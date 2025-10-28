মেহেরপুরে অফিসার্স ক্লাবের নবনির্মিত ব্যাডমিন্টন কোর্ট উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অফিসার্স ক্লাবের নবনির্মিত ব্যাডমিন্টন কোর্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম নামফলক উন্মোচন ও ফিতা কেটে ব্যাডমিন্টন কোর্টের উদ্বোধন করেন।
সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, আইসিটি কর্মকর্তা সুব্রত কুমার এবং ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর আব্দুল মতিন প্রমুখ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা অফিসার্স ক্লাবের সদস্যদের মাঝে খেলাধুলার চর্চা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসম্মত বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রসারে এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেন।