মেহেরপুরে অবৈধ ইটভাটায় জরিমানা: তিন মালিকের নিকট ৫ লাখ টাকা আদায়

মেহেরপুর নিউজ:
ইটভাটায় ফিক্সড চিমনি ব্যবহার ও জ্বালানী হিসেবে কাঠ ও লকড়ি ব্যবহারের অভিযোগে মেহেরপুরে তিনটি ইটভাটার মালিকের নিকট থেকে মোট ৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
শনিবার পৃথক তিনটি স্থানে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এই জরিমানা আদায় করা হয়। মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবীর আনসারী ও জয়া ধর মুমুর নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর এলাকার খান ব্রিকস এবং মুজিবনগর উপজেলার জবা ব্রিকস ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। তদন্তে দেখা যায়, উক্ত ভাটাগুলো কোনো লাইসেন্স বা অনুমোদন ছাড়াই মাটি কেটে ইট প্রস্তুত করছে, যা ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর ৫নং ধারার লঙ্ঘন। এই ধারার লঙ্ঘনের অপরাধে দুইটি ইটভাটায় মোট ৪ লাখ টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়।
অপরদিকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার বামন্দী এলাকার আরএফএল ব্রিকস ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এখানে ফিক্সড চিমনি ব্যবহার ও কাঠ ও লকড়ি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৬/১৬ ধারায় ১ লাখ টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়।
জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সঠিক অনুমোদন ছাড়া ইট উৎপাদন বন্ধ করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।