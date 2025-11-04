মঙ্গলবার, ৪ঠা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে অভিনব কৌশলে টাকা চুরি চেষ্টা, চোর ঝন্টু আটক

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৪, ২০২৫ ৯:৪৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর শহরের সোনালী ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গিয়ে অভিনব কৌশলে এক লাখ টাকা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন ঝন্টু নামের এক ব্যক্তি। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

আটক ঝন্টু খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামের আকবর শেখের ছেলে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সোনালী ব্যাংকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের নারায়ণ সাহার স্ত্রী সুমিত্রী রানী সাহা ব্যাংকে পাঁচ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় ঝন্টু বিস্কুট গুলিয়ে কৌশলে সুমিত্রী রানীর শাড়ির আঁচলে লাগিয়ে দেন। এরপর তিনি সুমিত্রী রানীকে বলেন— “আপনার শাড়ির পিছনে কে যেন বমি করে দিয়েছে।”

বিষয়টি দেখে সুমিত্রী রানী শাড়ি পরিষ্কার করতে ব্যাংকের বেসিনের সামনে যান এবং টাকার ব্যাগটি পাশে রেখে দেন। সুযোগ বুঝে ঝন্টু ব্যাগ থেকে এক লক্ষ টাকা নিয়ে দ্রুত পালানোর চেষ্টা করে। তবে সুমিত্রী রানীর চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে ঝন্টুকে ধরে ফেলে এবং পুলিশে সোপর্দ করে।

ঘটনার পর মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।




