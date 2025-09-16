মেহেরপুরে অভিযান: আমঝুপি কাজলা নদী থেকে চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার ও ধ্বংস

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও সিনিয়র মৎস্য অফিসের উদ্যোগে আমঝুপি কাজলা নদীতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযান চলাকালে নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অবৈধভাবে পেতে রাখা ২৪টি চায়না দুয়ারী জালসহ অন্যান্য জাল জব্দ করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত জালগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
এ সময় সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন নাহার আখি, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেনসহ উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী চায়না দুয়ারী জাল ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই জালের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ নির্বিচারে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ফলে বহু প্রজাতি বিলুপ্তির মুখে পড়েছে। দেশীয় মাছ রক্ষায় সরকার নানা পদক্ষেপ নিলেও কিছু অসাধু জেলে এখনো নিষিদ্ধ এ জাল ব্যবহার করছে। প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান দেশীয় মাছের সংরক্ষণ ও টেকসই উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্টরা।