মেহেরপুরে অভিযান: ৩ লাখ টাকার অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল জব্দ ও ধ্বংস

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার ছেউটিয়া ও কাজলা নদীতে অভিযান চালিয়ে প্রায় তিন লাখ টাকা মূল্যের আড়াই হাজার মিটার চায়না দুয়ারী জাল জব্দ করে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।
বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলা মৎস্য অফিসের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
সরকার নিষিদ্ধ চায়না জুয়ারী জাল পেতে মাছ শিকার করছে গোপন সূত্রে এমন খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা কামরুন্নার আখিঁর নেতৃত্বে উপজেলা মৎস্য অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তারা সদর উপজেলার এ আর বি কলেজ সংলগ্ন সেউটিয়া নদী থেকে অভিযান শুরু করেন, অভিজানিক দল সেউটিয়া নদী থেকে শুরু করে আমঝুপি কুঠিবাড়ি কাজলা নদী পর্যন্ত ৫৮ টি (২২শ মিটার) চায়না দুয়ারী জাল, ২টি ভেসাল জাল উদ্ধার করেন। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। পরে জালগুলো আমঝুপি কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ভৈরব নদীর কিনারে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।
মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন।
তিনি বলেন, “বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যক্তি অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল ব্যবহার করে এসব প্রজাতির মাছ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব জাল ধ্বংস করা হয়েছে।”
অভিযান চলাকালে অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা সিনিয়র সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।