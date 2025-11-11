মঙ্গলবার, ১১ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে অসহায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শুকনা খাবার বিতরণ

নভেম্বর ১১, ২০২৫ ৬:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অসহায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ খাবার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শুকনা খাবার বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তরিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খাইরুল ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুপালি খাতুন প্রমুখ।




