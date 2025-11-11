মেহেরপুরে অসহায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শুকনা খাবার বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অসহায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ খাবার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শুকনা খাবার বিতরণ করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তরিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খাইরুল ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুপালি খাতুন প্রমুখ।