মেহেরপুরে অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

জানুয়ারি ৬, ২০২৬ ৬:৪৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি গ্রামের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক হাসিবুল হাসান বাবু খানের পক্ষ থেকে অসহায় ও দুস্থ শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বারাদী ইউনিয়নের মোমিনপুর গ্রামের অসহায় দুস্থদের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

জানা যায়, হাসিবুল হাসান বাবু খান দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বারাদী ইউনিয়নসহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষের কল্যাণে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। তিনি মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ, টিউবওয়েল স্থাপন, ঈদ মৌসুমে শাড়ি, লুঙ্গি ও থ্রি-পিস বিতরণসহ নানা মানবিক ও জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছেন।

চলতি শীত মৌসুমে তিনি বারাদী ইউনিয়নের ১৬টি গ্রামের অসহায়, দুস্থ ও হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে মোট ৩ হাজার ৫শ’টি কম্বল বিতরণ করবেন বলে জানান।

এসময় কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্টু মিয়া, সাইদ হাসান লিমন ও আনন্দ কুমারসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।




