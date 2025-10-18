শনিবার, ১৮ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ১৮, ২০২৫ ৭:০৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী এ মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, “তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। জনগণের মৌলিক অধিকার ও সুচিকিৎসা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, কাজী মিজান মেনন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত খান, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন প্রমূখ।

ক্যাম্পে স্থানীয় শতাধিক মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ সরবরাহ করা হয়।



