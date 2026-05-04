মেহেরপুরে অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত, বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়ামে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬ এর অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, সদর উপজেলা প্রশাসনের এ.ও. মাহফুজুর রহমান, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলাম এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আব্দুস সালামসহ অন্যান্যরা।
এর আগে সকালে জেলা পর্যায়ে অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলা থেকে আগত ছেলে ও মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড় এবং দীর্ঘ লাফ ইভেন্টে অংশ নেয় প্রতিযোগীরা।