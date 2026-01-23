মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর–কুষ্টিয়া সড়কে অবস্থিত আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ সাইফুল হাসানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি) ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐক্যমত) মনির হায়দার।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির এবং মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।
এর আগে অতিথিরা আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারের নামফলক উন্মোচন করেন এবং মোনাজাতে অংশ নেন। পরে বেলুন উড়িয়ে ও গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়।