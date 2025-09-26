শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে আইনজীবীসহ চারজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও মানহানির অভিযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে আইনজীবীসহ চারজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও মানহানির অভিযোগ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৫ ৮:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরে মিজানুর রহমান নামের এক আইনজীবীসহ চারজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী ও মানহানির অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ মতু। বৃহস্পতিবার তিনি সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ মামলা দায়ের করলে বিচারক সদর থানাকে এফআইআর করার নির্দেশ দেন।

আসামিরা হলেন—স্টেডিয়াম পাড়ার মিজানুর রহমান মিজান (আইনজীবী), কাঁসারীপাড়ার মৃত আছাব আলীর ছেলে মোঃ মহব্বত, বন্দর গ্রামের মৃত নূর আলীর ছেলে মোঃ ঝন্টু এবং পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মৃত তমাল খাঁর ছেলে মোঃ মিঠন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে , গত ২৫ বছর ধরে মেয়রসহ বিভিন্ন পদে জন প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে নানা দলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দায়িত্ব পালন করেছে সাবেক মেয়র। তিনি অভিযোগে বলেন, দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে এক শ্রেণির লোক তাকে নানা উপায়ে হয়রানি করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

গত ২ জুন সকাল ১১টার দিকে জেলা জজ আদালত থেকে ফেরার পথে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পৌছালে স্টেডিয়াম পাড়ার মোঃ শাহাবুদ্দীনের ছেলে মিজানুর রহমান মিজান (৩৮), কাঁসারীপাড়ার মৃত আছাব আলীর ছেলে মোঃ মহব্বত, বন্দর গ্রামের মৃত নূর আলীর ছেলে মোঃ ঝন্টু ও পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মৃত তমাল খাঁর ছেলে মোঃ মিঠুন পথরোধ করে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে ফ্যাসিস্ট সরকারের মদদদাতা ও জামাত নেতা তারিক হত্যা মামলায় আসামি বানিয়ে মৃত্যুদণ্ড দাবি করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়।

পরে গত ৬ জুলাই সকালে শহরের বিভিন্ন স্থানে মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর বিকৃত ছবি ব্যবহার করে অপমানজনক পোস্টার সাঁটানো হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। সিসি ফুটেজে কয়েকজনকে পোস্টার সাঁটাতে দেখা যায় এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে ১নং আসামি মিজানুর রহমান মিজানের নির্দেশে কাজ করেছে।

 



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর মিছিল অনুষ্ঠিত

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে গাড়াবাড়িয়া...

মেহেরপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ সমাবেশ

মেহেরপুর বড়বাজার জামে মসজিদে কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

গাংনীতে র‌্যাবের অভিযানে অস্ত্রসহ ১ব্যক্তি গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও...