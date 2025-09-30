মেহেরপুরে আইনজীবী সমিতির সাথে বিচারপতি আসিফ হাসানের মতবিনিময়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের নবনিযুক্ত অতিরিক্ত বিচারপতি আসিফ হাসানের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে জেলা আইনজীবী ভবন মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়। সমিতির সভাপতি এডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি আসিফ হাসান।
জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক টোটনের সঞ্চালনায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, সাবেক অতিরিক্ত পিপি কাজী শহীদ,জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সমিতির সভাপতি আসাদুল আজম খোকন, সাধারণ সম্পাদক এ কে এম জিল্লুর রহমান, আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন, ইব্রাহীম শাহিন, মিয়াজান আলী, শফিকুল আলম,সাবেক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, কামরুল হাসান প্রমূখ।
এর আগে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের নবনিযুক্ত অতিরক্ত বিচারপতি আসিফ হাসান জেলা আইনজীবী ভবনে এসে পৌঁছালে জেলা আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে তাকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।