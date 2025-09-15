সোমবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩১শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৫ ৯:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সদর উপজেলার আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসন মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আন্জুমান আর, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন, শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমান, যুব উন্নয়ন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন।

উপস্থিত ছিলেন আমদহ, আমঝুপি, শ্যামপুর, পিরোজপুর ও বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানগণ, প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর আল-হেরা আইডিয়াল মাদরাসায় ২য় শিফটের পরীক্ষার ফলাফল...

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন...

মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবলে পিরোজপুর ৬...

মেহেরপুরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংস্কার অ্যাডহক কমিটির আলোচনা...