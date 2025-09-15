মেহেরপুরে আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সদর উপজেলার আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসন মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আন্জুমান আর, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন, শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমান, যুব উন্নয়ন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন।
উপস্থিত ছিলেন আমদহ, আমঝুপি, শ্যামপুর, পিরোজপুর ও বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানগণ, প্রমুখ।