মেহেরপুরে ‘আজকের মেহেরপুর’-এর ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের জনপ্রিয় অনলাইন সংবাদমাধ্যম ‘আজকের মেহেরপুর’-এর ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে আয়োজিত এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে আজকের মেহেরপুর-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মামুনুর রশিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর আশরাফুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আজকের মেহেরপুর-এর প্রকাশক ও সম্পাদক সেলিম রেজা এবং মুন্সির জাহাঙ্গীর জিন্নাত (হিরোক)।
এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট সাইদুর রহমান রিপন ও আমঝুপি শিশু-কিশোর সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা আসাদুজ্জামান লিটন।
অনুষ্ঠান শেষে কেক কেটে ‘আজকের মেহেরপুর’-এর ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।