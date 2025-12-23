মঙ্গলবার, ২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ‘আজকের মেহেরপুর’-এর ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

ডিসেম্বর ২৩, ২০২৫ ১০:৩০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের জনপ্রিয় অনলাইন সংবাদমাধ্যম ‘আজকের মেহেরপুর’-এর ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে আয়োজিত এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আজকের মেহেরপুর-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মামুনুর রশিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর আশরাফুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আজকের মেহেরপুর-এর প্রকাশক ও সম্পাদক সেলিম রেজা এবং মুন্সির জাহাঙ্গীর জিন্নাত (হিরোক)।

এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট সাইদুর রহমান রিপন ও আমঝুপি শিশু-কিশোর সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা আসাদুজ্জামান লিটন।

অনুষ্ঠান শেষে কেক কেটে ‘আজকের মেহেরপুর’-এর ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।




