শুক্রবার, ৮ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ‘আজ ও আগামী’ শীর্ষক সুধীজন সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ‘আজ ও আগামী’ শীর্ষক সুধীজন সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৮, ২০২৫ ৯:৫৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী প্রেক্ষাপটে “মেহেরপুর: আজ এবং আগামী” শীর্ষক এক সুধীজন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাতে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে সুধীজন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারি মনির হায়দার।

সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, মেহেরপুর জেলা জামায়েত ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান, এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়ক শাকিল আহমেদ, ডা.আব্দুস সালাম, মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন,ড.গাজী রহমান, অ্যাডভোকেট মোখলেছুর রহমান খান স্বপন, জেলা ট্রাক,ট্রাঙ্কলরি কার্ভাড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এস এম আকিব, মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক ড. অশোক কুমার, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মেহেরপুর সদর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক মীর সাদিক, মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আহ্বায়ক শামীমুল ইসলাম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র প্রতিনিধি মুজাহিদুল ইসলাম, আশিক রাব্বি, মাধব চন্দ্র প্রমূখ।

সুধীজন সভায় অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ জেলা জামায়েত ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার সভাপতি শফিকুল ইসলাম মিন্টু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সুধীজন সভায় জেলার সার্বিক উন্নয়ন, বিশেষ করে মাদক নির্মূল, খেলাধুলার মানোন্নয়ন এবং সামাজিক সম্প্রীতির উন্নয়নসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে বিজয়ীদের হাতে ছাগল...

মেহেরপুরে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ডেঞ্জার বয়েজ

মেহেরপুরে বাল্যবিবাহে বর কারাগারে, দুলাভাইয়ের জরিমানা

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিলের উদ্বােধন