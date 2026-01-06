মেহেরপুরে আজ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস

মেহেরাব:
মেহেরপুরে জেঁকে বসেছে শীত। তীব্র শীতের সাথে উত্তরের হিমেল হাওয়া জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। যার ফলে সবচেয়ে দুর্ভোগে রয়েছে শ্রমজীবিরা। মেহেরপুরে আজ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। যা এই মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড। গত কয়েকদিন ধরে মেহেরপুরে জেঁকে বসতে শুরু করে শীত।
এই অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। তীব্র ঠান্ডার সাথে উত্তরের হিমেল হাওয়া ও ঘন কুয়াশা জনজীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছে। বেলা বাড়লেও মিলছেনা সূর্যের দেখা। তাই সারাদিনই থাকছে শীতের তীব্রতা। এতে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষ।
আজ মঙ্গলবার মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে সর্বনিম্ন ৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। যার ফলে বিপাকে পড়ছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও খেটে খাওয়া লোকজন। বিশেষ করে যারা দিনমজুর তাদের জন্য এই শীত খুবই কষ্টদায়ক। শীতের জন্য তারা ঠিকমতো বের হতে পারছে না যার ফলে কাজ পাওয়াটাই তাদের জন্য হয়ে যাচ্ছে বড় বিষয়। আবার শীতের কারণে রাস্তাঘাটে যান চলাচল স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কম। আবার অনেক যানবাহন বেলা বাড়লেও ঘন কুয়াশার কারণে হেড লাইট জ্বালিয়ে চলতে দেখা গেছে।
এদিকে শীতের কারণে আবহাওয়া জনিত যে সমস্ত রোগ বিশেষ করে নিউমোনিয়া, ঠান্ডা কাশি ও জ্বরের হাত থেকে রক্ষা পেতে পরিবারের শিশু ও বয়োজ্যিষ্ঠদের সাবধানে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। এদিকে প্রচন্ড শীতের কারনে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে, বিশেষ করে যারা সকালের শিফটে পড়াশোনা করে তাদের জন্য হয়ে উঠেছে অত্যান্ত কষ্টকর।