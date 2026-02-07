শনিবার, ৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে আনসার ও ভিডিপির নির্বাচনী প্রস্তুতিমূলক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ফেব্রুয়ারি ৭, ২০২৬ ২:০১ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, মেহেরপুর জেলার উদ্যোগে নির্বাচনী প্রস্তুতিমূলক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী খুলনা অঞ্চলের উপ-মহাপরিচালক মোঃ নুরুল হাসান ফরিদী।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপ-পরিচালক নাজমুল হোসাইন এবং মেহেরপুর জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান।

সমাবেশে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলার মোট ২ হাজার ৭৭৯ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের দায়িত্ব ও প্রস্তুতির বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।




