মেহেরপুরে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের গ্রাহক সেবা পক্ষ উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্যোগে “গ্রাহক সেবা পক্ষ ২০২৫” উপলক্ষে গ্রাহক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার দুপুরে সদর উপজেলার আমঝুপি আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সদর উপজেলা আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপক মামনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কুষ্টিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক লুৎফর রহমান চৌধুরী এবং সদর উপজেলা ভিডিপি কর্মকর্তা মুস্তাফিজুর রহমান।
সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ঝিলিক, সাদিকুর রহমান প্রমুখ