মেহেরপুরে আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ মেহেরপুর স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান ও জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ। পরে জেলা প্রশাসক উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আক্তার, জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মনির, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দিন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আলামিন ইসলাম বকুল, তামিম হোসেন, আসাদুর রহমান লিটন, সাইদুর রহমান জিকো প্রমুখ।
টুর্নামেন্টে মোট চারটি দল অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী খেলায় মেহেরপুর এ দল ৩-০ গোলে মুজিবনগর উপজেলা একাদশকে পরাজিত করে। ম্যাচের প্রথম অর্ধেই তিনটি গোল হয়—প্রথম মিনিটে সুজন, তৃতীয় মিনিটে মাসুম এবং ১৬তম মিনিটে শামীম গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের আরও সুযোগ পেলেও মেহেরপুর এ দল ব্যবধান বাড়াতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত তারা ৩-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে।