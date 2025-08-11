মেহেরপুরে আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সদর উপজেলা ‘এ’ দল, রানারআপ সদর উপজেলা ‘বি’ দল এবং ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট শামীমের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আক্তার, জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মনির, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আলামিন ইসলাম বকুল, আসাদুর রহমান লিটন, সাইদুর রহমান জিকো প্রমুখ।
টুর্নামেন্টে মোট ৪টি দল অংশগ্রহণ করে।