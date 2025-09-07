মেহেরপুরে আন্তজাতিক ‘নীল আকাশের জন্য নির্মল বায়ু’ দিবস পালিত

মেহেরপুর নিউজঃ
আন্তজাতিক ‘নীল আকাশের জন্য নির্মল বায়ু’ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, শপথ বাক্য পাঠ ও চারা বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ ও জাস্ট এনার্জি ট্রানজিশন নেটওয়াক বাংলাদেশ (জেটনেট বিডি)-এর সহযোগিতায় সুবাহ্ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
সুবাহ্’র সভাপতি মুন্সি জাহাঙ্গীর জিন্নাত-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুর রহমান,সহকারী শিক্ষক হাবিবুর রহমান।
এতে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন সুবাহ্ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার এডমিন লুবনা ইয়াছমিন, প্রকল্প সমন্বয়কারী ফৌজিয়া সুলতানা।পরে ছাত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করা হয় এবং ছাত্রীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।