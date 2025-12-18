বৃহস্পতিবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণ চেক বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৮, ২০২৫ ৭:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের উদ্যোগে ঋণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর টিটিসি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঋণের চেক বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে তিন লাখ টাকার চেক প্রদান করা হয় সাগর আলী ও লালটুর হাতে, দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয় নিয়ামুজ্জামানের হাতে এবং তিন লাখ টাকার চেক প্রদান করা হয় সোহাহনুর রহমানের হাতে।

এ সময় টিটিসি অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী মো. শামীম হোসেন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কর্মকর্তা মোয়াজ্জেম হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।




