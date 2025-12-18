মেহেরপুর নিউজঃ
আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর টিটিসির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর টিটিসি প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
টিটিসির অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী মো. শামীম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।
এর আগে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের নেতৃত্বে একটি বিশাল র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি টিটিসির সামনে থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় একই স্থানে এসে শেষ হয়।
অনুষ্ঠানের শুরুতে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির ফিতা কেটে এবং শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।