মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত

মেহেরপুর নিউজ:
আলোচনা সভা, র্যালি ও উপকরণ বিতরণসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে ৩৪তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ২৭তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস। বুধবার সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আতিকুল হক।
এছাড়া বক্তব্য দেন জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল, মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রূপালী খাতুনসহ আরও অনেকে।
আলোচনা শেষে বিভিন্ন ধরনের সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে।
এর আগে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি র্যালি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে বের হয়ে বাদ্যের তালে তালে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শিল্পকলা একাডেমিতে গিয়ে শেষ হয়।