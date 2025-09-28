রবিবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২৫ ১:৩২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ওআইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল ,সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল আল মামুন। এছাড়া সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল হোসেন, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেনসহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।



