মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে অগ্নি নির্বাপন ও ভূমিকম্প মোকাবিলা মহড়া

মেহেরপুর নিউজঃ
আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের উদ্যোগে অগ্নি নির্বাপন ও ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্বরে এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের সাব অফিসার আলতাব হোসেনের পরিচালনায় অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পেতে করণীয় কলা কৌশল প্রদর্শন করা হয়। এর আগে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মহড়ার উদ্বোধন করেন।
এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, আবির আনসারী, শেখ তৌহিদুল কবীর, মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামুল হক,জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের উপ-সহকারী পরিচালক সাকরিয়া হায়দার,সদর উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা এরশাদ আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।