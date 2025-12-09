মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মানববন্ধন ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সমন্বিত জেলা কার্যালয় কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদ।
“দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের ঐক্য, গড়বে আগামী শুদ্ধতা” শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক সিরাজুম মনির, ইমাম আব্দুল হামিদসহ অন্যরা।
বক্তারা বলেন, মিথ্যা বলা যে মহাপাপ তা সবাই জানলেও সমাজে এখনো মিথ্যার প্রচলন রয়েছে। অতীতে দেশ দুর্নীতিতে শীর্ষে থাকলেও এখন চরিত্রগত উন্নতি হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন।
দিবসটি উপলক্ষে সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে জাতীয় পতাকা এবং দুদকের পতাকা উত্তোলন করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির জাতীয় পতাকা এবং দুদকের সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদ দুদক পতাকা উত্তোলন করেন।
পতাকা উত্তোলনের পর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের নেতৃত্বে মানববন্ধনে অংশ নেন জেলা কমান্ডেন্ট কামরুজ্জামান, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার কো-অর্ডিনেটর জালাল উদ্দিনসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা।