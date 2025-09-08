মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক শুরুজুজ্জামান। “প্রযুক্তির যুগে সাক্ষরতার প্রসার” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের প্রভাষক এস এম আশরাফুল হাবিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এজেএম সিরাজুম মনির, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন ও পিটিআই শিক্ষক নিশাত তাসমিন প্রিয়া প্রমূখ।
আলোচনা সভায় প্রযুক্তির যুগে সাক্ষরতার প্রসার, ঝরে পড়া শিশুদের হার কমানোসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়।