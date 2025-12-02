মঙ্গলবার, ২রা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে আন্ত কলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২, ২০২৫ ৬:৩৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে আন্ত কলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বেলুন উড়িয়ে ও চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ ট্রফির মোড়ক উন্মোচন করে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আতিকুল হক। এর আগে জাতীয় সঙ্গীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর পতাকা উত্তোলন করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক সিরাজ মনির, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য তামিম ইসলাম, আসাদুল ইসলাম লিটন, সাইদুর রহমান জিকোসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।




