মেহেরপুরে আরআই মো. আফজাল হোসেন বাকী সহকারী পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সে কর্মরত আরআই মো. আফজাল হোসেন বাকী পুলিশ পরিদর্শক থেকে সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।
এ উপলক্ষে তাকে র্যাংক ব্যাজ পরানোর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে।
শুক্রবার মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সে এ অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আতিকুল হক নবপদোন্নত এএসপি মো. আফজাল হোসেন বাকীকে র্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তারা তাকে অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করে পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করার আহ্বান জানান।