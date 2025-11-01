শনিবার, ১লা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে আর এমপি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১, ২০২৫ ৭:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর আর এমপি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (গ্রাম ডাক্তার)–এর উদ্যোগে সোসাইটির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে শহরের আর এমপি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অফিসে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আব্বাস উদ্দিন এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি জালাল উদ্দিন, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি শাফায়েত হোসেন, জেলা শাখার কোষাধ্যক্ষ আবুল বাশার, ও গাংনী উপজেলা সভাপতি মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

সভায় আর এমপি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।




