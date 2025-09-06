শনিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে আর এম পি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা সভা

সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৫ ৬:১৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে আর এম পি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি জেলা শাখার উদ্যোগে স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে জনতা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের আয়োজনে জনতা ক্লিনিক মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান হয়।

আর এম পি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আব্বাস উদ্দিনের সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারী আবু জাফর সাদেক।সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার উপদেষ্টার শাফায়েত হোসেন সিনিয়র সহ-সভাপতি জালাল উদ্দিন, সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ আবুল বাশার, ক্রীড়া সম্পাদক আসমাউল হক বিল্টু, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক জাহিদুজ্জামান,প্রচার সম্পাদক শামীম শিশির, মোহাম্মদ সেলিম, সদস্য মুকুল, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সমাজে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে সঠিক তথ্য প্রচার ও স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা জরুরি।



