মেহেরপুরে আল-আকসা মডেল মাদ্রাসার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:

আধুনিক শিক্ষায় আলোকিত ও ইসলামী আদর্শে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-আকসা মডেল মাদ্রাসার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে মাদ্রাসার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর গড় মসজিদের পেশ ইমাম ও আল-আকসা মডেল মাদ্রাসার অন্যতম পরিচালক হাফেজ বায়েজিদ হোসেন দোয়া-মোনাজাতের মাধ্যমে মাদ্রাসাটির উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান, বেলাল হোসেন, রফিকুল আলম, শামসুল আলম প্রমুখ। পরে সেখানে মাদ্রাসার অগ্রগতি, শিক্ষার মান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।




