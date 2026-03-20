শুক্রবার, ২০শে মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে আল হিকমাহ ইসলামী পাঠাগারের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ২০, ২০২৬ ৩:০৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে আল হিকমাহ ইসলামী পাঠাগারের উদ্যোগে দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার সকালে শহরের কাশবপাড়ায় অবস্থিত আল হিকমাহ ইসলামী পাঠাগার কার্যালয়ে এ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের পরিচালক রওশন আরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঠাগারের উপদেষ্টা আব্দুল লতিফ, সাইনা আক্তার রুপা, মোঃ শামসুল ইসলামসহ অন্যান্য সদস্যরা।

এসময় এলাকার শতাধিক দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। আয়োজকরা জানান, ঈদের আনন্দ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।




