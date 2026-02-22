রবিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৬ ৭:২৭ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা প্রমুখ।

সভায় আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে মাদ্রাসা ছাত্রীর আত্মহত্যা

মেহেরপুরে মরহুম আইনজীবী নুরুল ইসলাম স্মরণে ফুল কোর্ট...

মেহেরপুরে মরহুম আইনজীবী নুরুল ইসলামের পরিবারকে ৬ লাখ...

মেহেরপুরে জেলা রাজস্ব সভা অনুষ্ঠিত

৪৪তম জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে মেহেরপুরের জয়

মেহেরপুরে বিপি দিবস উপলক্ষে রোভার স্কাউটদের র‍্যালি