শনিবার, ৮ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে আহত বিরল প্রজাতির ঈগল উদ্ধার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে আহত বিরল প্রজাতির ঈগল উদ্ধার

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৮, ২০২৫ ৭:৩৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি উত্তরপাড়ার মাঠ থেকে অসুস্থ অবস্থায় একটি বিরল প্রজাতির ঈগল পাখি উদ্ধার করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে আমঝুপি উত্তরপাড়ার বাসিন্দা সুজন নামের এক ব্যক্তি আহত অবস্থায় ঈগলটি উদ্ধার করেন। স্থানীয়রা জানান, বিদ্যুতের তারে স্পর্শ লাগায় পাখিটি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। পরে সুজন পাখিটিকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং প্রাথমিকভাবে পরিচর্যা করছেন।

স্থানীয়রা জানান, ঈগলটি দেখতে বেশ বড় ও শক্তিশালী হলেও বর্তমানে দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাখিটি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সুজনের বাড়িতেই যত্ন নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনে ৩৯ প্রার্থীর...

ধানের শীষের বিজয়ের মাধ্যমে ভারতীয় আধিপত্যবাদের কবর রচনা...

গাংনীতে জেলা বিএনপির সভাপতি মিল্টনের নেতৃত্বে বিশাল র‍্যালি...

মুজিবনগরে আটো রিক্সা চালকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে অনূর্ধ্ব–১৬ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

গাংনীতে বিএনপির জনসভা জনসমুদ্রে পরিণত