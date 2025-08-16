মেহেরপুরে আহলেহাদীছ যুব সংঘের যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুব সংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মুহাম্মদ নাজমুল হোসাইন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মো. নুরুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুব সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি শায়েখ শরিফুল ইসলাম মাদানী, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক শায়েখ আব্দুর রশীদ আখতার, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুব সংঘের কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মো. রাকিবুল ইসলাম এবং আল-আওন এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মুহাম্মদ নাজমুল হোসাইন। পৌর শাখার সভাপতি রবিউল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাবেক সভাপতি হায়দার আলীসহ আরও অনেকে।