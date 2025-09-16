মঙ্গলবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২৫ ২:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের জন্য অভ্যন্তরীণ রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি সানোয়ার হোসেন সানু, সাধারণ সম্পাদক আজিম উদ্দিন প্রমুখ।

প্রশিক্ষণে মেহেরপুর জেলার সকল ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করছেন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।



