বৃহস্পতিবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ইউপি সহায়তা তহবিল থেকে সেলাই মেশিন, ফুটবল ও ওষুধ বিতরণ

Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১১, ২০২৫ ১২:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ইউনিয়ন সহায়তা তহবিলের অর্থায়নে সেলাই মেশিন, ফুটবল ও বিভিন্ন ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সেলাই মেশিন, ক্রীড়াপ্রেমীদের মাঝে ফুটবল এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ওষুধ বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. রফিকুল আলম।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মৌসুমী খাতুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য তৌফিক এলাহী, আসাদুল হক পিন্টু ও প্রধান শিক্ষক কিতাব আলী। এ ছাড়া ইউপি সদস্য আব্দুল মজিদ, আব্দুল্লাহ, আরিফ হোসেন, মকবুল হোসেন, সালমা খাতুন, মেরিনা সুলতানা এবং হিসাব সহকারী আসিফ ইকবাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



