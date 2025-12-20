মেহেরপুরে ইজিবাইক, অটো রিকশা ও ভ্যান চালক নেতাদের সঙ্গে পুলিশের মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের উদ্যোগে জেলার ইজিবাইক, অটো রিকশা ও ভ্যান চালক সমিতির নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরের দিকে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আতিকুল হক, জামিনুর রহমান খানসহ ইজিবাইক, অটো রিকশা ও ভ্যান চালক সমিতির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।
সভায় পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় সড়ক ও মহাসড়কে দুর্ঘটনা এড়াতে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক আইন মেনে চলা, অতিরিক্ত যাত্রী বহন না করা এবং নিরাপদ চালনার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি চালকদের সতর্কতা ও সচেতনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।