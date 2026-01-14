বুধবার, ১৪ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ইটভাটায় মোবাইল কোর্ট: ২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ইটভাটায় মোবাইল কোর্ট: ২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৪, ২০২৬ ১:০৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে একটি ইটভাটার মালিকের কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মোবাইল কোর্টটি পরিচালনা করেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর এলাকায় অবস্থিত এইচবি ব্রিকস নামক ইটভাটায় ফিক্সড চিমনি স্থাপন ও জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করার অপরাধে ইটভাটার মালিক মোঃ ইয়াসিনকে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৬/১৬ ধারায় ২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।




