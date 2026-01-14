মেহেরপুরে ইটভাটায় মোবাইল কোর্ট: ২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে একটি ইটভাটার মালিকের কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মোবাইল কোর্টটি পরিচালনা করেন।
জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর এলাকায় অবস্থিত এইচবি ব্রিকস নামক ইটভাটায় ফিক্সড চিমনি স্থাপন ও জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করার অপরাধে ইটভাটার মালিক মোঃ ইয়াসিনকে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৬/১৬ ধারায় ২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।