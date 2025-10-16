বৃহস্পতিবার, ১৬ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩১শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ইটভাটা মালিক সমিতির নতুন কমিটি গঠন

অক্টোবর ১৬, ২০২৫ ৬:৪১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর ইটভাটা মালিক সমিতির আলোচনা সভা শেষে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন আকবর আলী।

সভায় বক্তব্য রাখেন চঞ্চল মিয়া, ইলিয়াস বিশ্বাস, কুরবান আলী, আবুল হায়াত প্রমুখ। আলোচনার পর আকবর আলীকে সভাপতি ও ইলিয়াস বিশ্বাসকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর ইটভাটা মালিক সমিতির নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন— সহ-সভাপতি চঞ্চল মিয়া ও কুরবান আলী, যুগ্ম সম্পাদক আবুল হায়াত। নির্বাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন লোটন, শাহীন, সাইদুর রহমান, আব্দুল মহিত, শোয়েব রহমান, আব্দুস সাত্তার, জুয়েল হোসেন, রফিক, মাহমুদ, লাবলু, রাজ্জাক, মামুন, মিলন, ইয়াসিন আলী ও মিজরুল।



