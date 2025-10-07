মেহেরপুরে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের ‘জীবন মেলা একাডেমিক ভবন’ উদ্বোধন

মেহেরপুর প্রতিনিধি:
মেহেরপুর ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের ‘জীবন মেলা একাডেমিক ভবন’-এর উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ফিতা কেটে ও নামফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন লুট্জ এন্ড হেড্ডা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট–এর প্রতিনিধি মি. লুট্জ মিশেল ফ্রা, মিস. হেডউইগ মি. ক্রিসটোফার পিটার ল্যাভেনডার ও মি. রেনে জোসেফ হোডেল।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডা. রেজাউল হক, ডা. এস.এম. আকবর, মিস. আশা মেহেরিন আমিন, মি. কাইছার তমিজ আমিন, ডা. হাসিব মাহমুদ, ডা. মো. শাহীন এবং মো. মনজুরুল ইসলাম।
অতিথিবৃন্দ ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনে পৌঁছালে প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম তাঁদের স্বাগত জানান। পরে ইম্প্যাক্ট নার্সিং ইনস্টিটিউটের একটি সুসজ্জিত দল অতিথিদের গার্ড অব অনার প্রদান করে। অতিথিরা প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।
এর আগে জাতীয় সঙ্গীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। উদ্বোধনী পর্বে বেলুন উড়িয়ে ও নামফলক উন্মোচনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।
এ সময় নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অতিথিদের ফুল ছিটিয়ে বরণ করে নেন, যা পুরো অনুষ্ঠানকে এক অনন্য পরিবেশে পরিণত করে।