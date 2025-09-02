মঙ্গলবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২, ২০২৫ ৮:৪২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ সভা আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম,জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল হক, সিভিল সার্জন ডা.এ কে এম, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস,এম রফিকুল হাসান,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম,এল জি ই ডি’র নির্বাহী প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেন,সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মহিবুর রহমান,জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন,জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন,জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ ওয়ালিউল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ পরিচালক এজিএম সিরাজুম মনির, জেলা ইমাম পরিষদের সভাপতি রোকনুজ্জামান, জেলা মডেল মসজিদের ইমাম সাদিকুর রহমান প্রমুখ।

এছাড়া সভায় মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে সুপার ডা.সাহারিয়া শায়লা জাহান, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ সামসুল আলম,ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির,টিটিসি’র অধ্যক্ষ ড. মোঃ শামীম হোসেন, জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান, জেলা কৃষি বিপনন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা মৎস কর্মকর্তা সাধন সরকার,সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলী মিজানুর রহমান,জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল, জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ মামুনুল হাসান,জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আয়োব হোসেন,উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা শুরুজুজামান, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহামুদ, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, জেলা পাট কর্মকর্তা এ কে এম হারুন অর রশীদ, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ আব্দুস সাত্তার, জেলা খাদ্য কর্মকর্তা আসমাউল হুসনা,জেলার নিজাম উদ্দিন, পিটিআই সুপার ফরিদা ইয়াসমিন, জেলা যুব উন্নয়নের অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক আমিনুর রহমানসহ বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।


