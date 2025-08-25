মেহেরপুরে উদ্ধারকৃত ১২২ মোবাইল ও ১০ লাখ টাকার বেশি মালিকদের হাতে ফেরত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে উদ্ধার হওয়া ১২২টি মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া ১০ লাখ টাকার বেশি অর্থ প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দিয়েছে জেলা পুলিশ।
সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল ফোন ও টাকা হস্তান্তর করা হয়। এসময় “পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ” প্রতিপাদ্যে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম। এছাড়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও প্রশাসন) জামিরুল রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, ডিবির ওসি গোপালসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
জানা গেছে, জুন ও জুলাই মাসে জেলার তিন থানায় অভিযান চালিয়ে এসব মোবাইল ফোন ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে সদর থানা থেকে ৪১টি, গাংনী থেকে ৬৪টি এবং মুজিবনগর থেকে ১৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত ৯ লাখ ১৭ হাজার টাকা ও ভুলক্রমে অন্যের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া ১ লাখ ১ হাজার ৩০০ টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেওয়া হয়।
সব মিলিয়ে ১২২টি মোবাইল ফোন ও ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩০০ টাকা মালিকদের হাতে হস্তান্তর করে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।