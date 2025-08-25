সোমবার, ২৫শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে উদ্ধারকৃত ১২২ মোবাইল ও ১০ লাখ টাকার বেশি মালিকদের হাতে ফেরত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে উদ্ধারকৃত ১২২ মোবাইল ও ১০ লাখ টাকার বেশি মালিকদের হাতে ফেরত

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ২৫, ২০২৫ ৫:৫৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে উদ্ধার হওয়া ১২২টি মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া ১০ লাখ টাকার বেশি অর্থ প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দিয়েছে জেলা পুলিশ।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল ফোন ও টাকা হস্তান্তর করা হয়। এসময় “পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ” প্রতিপাদ্যে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম। এছাড়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও প্রশাসন) জামিরুল রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, ডিবির ওসি গোপালসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, জুন ও জুলাই মাসে জেলার তিন থানায় অভিযান চালিয়ে এসব মোবাইল ফোন ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে সদর থানা থেকে ৪১টি, গাংনী থেকে ৬৪টি এবং মুজিবনগর থেকে ১৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত ৯ লাখ ১৭ হাজার টাকা ও ভুলক্রমে অন্যের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া ১ লাখ ১ হাজার ৩০০ টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেওয়া হয়।

সব মিলিয়ে ১২২টি মোবাইল ফোন ও ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩০০ টাকা মালিকদের হাতে হস্তান্তর করে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে অনলাইন ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে চিরুনি অভিযান শুরু: এসপি

মেহেরপুরে নতুন জেলা প্রশাসক

গাংনীতে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রির চেষ্টা : ভ্রাম্যমাণ...

মেহেরপুরে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে নুর ইসলামের সংবাদ...

মেহেরপুরে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড পর্নোগ্রাফি মামলায় ৬ আসামির...

মুজিবনগরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসলের প্রণোদনা কার্যক্রম উদ্বোধন